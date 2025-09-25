Четыре участка обесточены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Смотрите также Пытаются ударить по экономике: Россия систематически атакует Укрзализныцю, чтобы "посеять панику"

Какие поезда задержатся из-за обстрела?

В ночь на 25 сентября Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру, обесточены 4 участка на Николаевщине и Кировоградщине. Пострадавших нет, впрочем есть повреждения инфраструктуры.

Какие поезда задержатся:

№53/54 Одесса–Главная – Днепр–Главный (+5:09);

№253/254 Одесса–Главная – Кривой Рог–Главный (+5:09);

№7/8 Одесса–Главная – Харьков–Пас. (+4:47);

№147/148 Киев–Пас. – Одесса–Главная (+2:01);

№127/128 Львов – Запорожье–1 (+1:18);

№31/32 Перемышль – Запорожье–1 (+1:17);

№51/52 Запорожье–1 – Одесса–Главная (+1:10);

№91/92 Одесса–Главная – Краматорск (+1:02).

Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса – Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса – Харьков сейчас находятся в укрытиях. Этим же путем чуть позже предстоит также пройти поездам №51/52 Запорожье – Одесса и №148/147 Киев – Одесса.

Укрзализныця направляет резервные тепловозы на все обесточенные участки. Последствия обстрелов уточняются.

Как Россия обстреливала железнодорожную инфраструктуру в последнее время?