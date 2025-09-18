Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Какие поезда задерживаются из-за российской атаки?

В Укрзализныце отметили, что в результате ночного обстрела Полтавской области и временного обесточивания нескольких участков в регионе были привлечены резервные тепловозы.

Сейчас в пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов:

№102 Херсон – Краматорск;

№63/111 Харьков, Изюм – Львов;

№64/112 Львов – Харьков, Изюм;

№791 Кременчуг – Киев.

По состоянию на 07:00 повреждения локализованы, а напряжение подано – поезда (в том числе пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом,

– отметили в компании.

Временно исполняющий обязанности председателя Полтавской ОВА Владимир Когут добавил, что ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. В результате возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ДСНС, один человек травмирован.

Зачем Россия атакует украинскую железную дорогу?