Ожидаются задержки поездов из-за объезда опасного участка. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Укрзализныци.

Что известно об изменениях движения поездов?

Повреждения, вызванные обстрелом, делают невозможным курсирование поездов на некоторых направлениях, поэтому железнодорожники изменили маршруты нескольких рейсов.

Поезда №59 (Одесса – Харьков) и №8 (Харьков – Одесса) теперь будут курсировать не через Кременчуг, а по другому маршруту: Полтава-Киевская – Ромодан – Гребенка – им. Тараса Шевченко (Смела) – Знаменка.

Поезд №260, который курсирует из Чопа, теперь будет прибывать до станции Крюков-на-Днепре.

По измененному маршруту будут ездить и поезда №792, №126 на Кременчуг.

В свою очередь глава Укрзализныци Александр Перцовский рассказал, что специалисты без остановки работают над восстановлением инфраструктуры и отметил, что пассажиров будут подвозить к вокзалу автобусами.

На обратном пути автобусы будут ждать у Кременчугского вокзала в 13:30, откуда пассажиры смогут пересаживаться на поезда в Закарпатье.

Стоит также добавить, что обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный,

– говорится в сообщении Укрзализныци.

Также есть изменения в движении пригородных поездов на Полтавщине:

Поезд №6531 теперь едет только от станции Полтава-Южная до Кобеляк (ранее этот маршрут был от Полтава-Южная до Кременчуга).

Поезд №7006 курсирует от Кобеляк до Полтава-Южная (ранее он ехал от Кременчуга до Полтава-Южная).

Временно отменен поезд №6890, ходящий по маршруту Павлыш – Предгорный Парк.

Обратите внимание! 7 сентября 2025 года электропоезда №6663 (Кременчуг – Знаменка/Користовка) и №6664 (Знаменка/Користовка – Кременчуг) временно не будут курсировать из-за ремонтных работ на инфраструктуре.

Какие последствия массированного обстрела Украины 7 сентября?