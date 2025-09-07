Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута.

Какие последствия атаки на Полтавщину?

В результате вражеской атаки на Полтавщине зафиксировали прямые попадания и падения обломков.

По данным ОВА, в Кременчугском районе получили повреждения частный дом, автомобиль и одно из предприятий. Также в Кременчуге повреждено дорожное покрытие моста через Днепр – движение по переправе временно перекрыто.

Атаку на город прокомментировал и мэр Кременчуга Виталий Малецкий. По его словам, мост находится на балансе "Укрзализныци", поэтому сейчас местные власти ждут выводов экспертов по масштабу разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации.

На время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города,

– написал Малецкий.

В результате удара поврежден мост через Днепр / Фото: Виталий Малецкий

Тем временем в Полтавском районе обломки БпЛА повредили админздание одного из коммунальных предприятий.

Все службы работают над ликвидацией последствий. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших,

– говорится в сообщении.

Что известно об обстреле 7 сентября?