Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута.
Какие последствия атаки на Полтавщину?
В результате вражеской атаки на Полтавщине зафиксировали прямые попадания и падения обломков.
По данным ОВА, в Кременчугском районе получили повреждения частный дом, автомобиль и одно из предприятий. Также в Кременчуге повреждено дорожное покрытие моста через Днепр – движение по переправе временно перекрыто.
Атаку на город прокомментировал и мэр Кременчуга Виталий Малецкий. По его словам, мост находится на балансе "Укрзализныци", поэтому сейчас местные власти ждут выводов экспертов по масштабу разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации.
На время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города,
– написал Малецкий.
В результате удара поврежден мост через Днепр / Фото: Виталий Малецкий
Тем временем в Полтавском районе обломки БпЛА повредили админздание одного из коммунальных предприятий.
Все службы работают над ликвидацией последствий. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших,
– говорится в сообщении.
Что известно об обстреле 7 сентября?
Этой ночью российские беспилотники массированно атаковали Киев и область. В нескольких районах столицы повреждены многоэтажки, на местах ударов вспыхнули пожары. По данным КГВА, в Святошинском районе погиб один человек, впоследствии спасатели также деблокировали из-под завалов тело годовалого ребенка.
Вражеская армия нанесла массированный удар по Одессе и Одесскому району дронами-камикадзе. В результате удара там фиксируют повреждения объектов гражданской инфраструктуры и жилой застройки.
Под ударом оказалась также Днепропетровская область – дроны и ракеты летели на Кривой Рог. Известно, что в результате обстрела пострадал объект гражданской инфраструктуры.