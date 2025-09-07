Очікуються затримки поїздів через об'їзд небезпечної ділянки. Про це інформує 24 Канал із посиланням на дані Укрзалізниці.

Що відомо про зміни руху потягів?

Пошкодження, спричинені обстрілом, унеможливлюють курсування поїздів на деяких напрямках, тому залізничники змінили маршрути кількох рейсів.

Потяги №59 (Одеса – Харків) та №8 (Харків – Одеса) тепер курсуватимуть не через Кременчук, а за іншим маршрутом: Полтава-Київська – Ромодан – Гребінка – ім. Тараса Шевченка (Сміла) – Знам'янка.

Поїзд №260, який курсує з Чопа, тепер прибуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі.

За зміненим маршрутом їздитимуть і поїзди №792, №126 на Кременчук.

Своєю чергою очільник Укрзалізниці Олександр Перцовський розповів, що спеціалісти без упину працюють над відновленням інфраструктури та зазначив, що пасажирів будуть підвозити до вокзалу автобусами.

На зворотному шляху автобуси чекатимуть біля кременчуцького вокзалу о 13:30, звідки пасажири зможуть пересідати на поїзди до Закарпаття.

Варто також додати, що обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний,

– йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Також є зміни у русі приміських поїздів на Полтавщині:

Поїзд №6531 тепер їде лише від станції Полтава-Південна до Кобеляк (раніше цей маршрут був від Полтава-Південна до Кременчука).

Поїзд №7006 курсує від Кобеляк до Полтава-Південна (раніше він їхав від Кременчука до Полтава-Південна).

Тимчасово скасовано поїзд №6890, що ходить за маршрутом Павлиш – Передгірковий Парк.

Зверніть увагу! 7 вересня 2025 року електропоїзди №6663 (Кременчук – Знам'янка/Користівка) та №6664 (Знам'янка/Користівка – Кременчук) тимчасово не курсуватимуть через ремонтні роботи на інфраструктурі.

Які наслідки масованого обстрілу України 7 вересня?