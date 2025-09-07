Про це пише 24 Канал з посиланням на Тимура Ткаченка, очільника Київської міської військової адміністрації.
Що відомо про влучання в Києві?
Станом на о пів на 10 годину ранку в Києві фіксують понад 10 локацій з пошкодженнями.
Серед них – прямі влучання в житлові багатоповерхівки в Святошинському та Дарницькому районах. Ворожі дрони залітали звичайним людям, у звичайні квартири – прямо у вікна,
– розповів про ситуацію глава КМВА.
За даними Ткаченка:
- в 16-поверхівці в Святошинському районі пошкоджено останні 3 поверхи.
- в одній з пошкоджених 9-поверхівок району спостерігають часткове руйнування з 4 по 8 поверх. Там загинуло 2 людей, серед них дитина. Окупанти вбили мати та її сина, якому було лише 3 місяці, а в батька важкі травми.
- в іншій 9-типоверхівці зазнав пошкоджень 3 поверх. Там рятувальникам вдалося врятувати 9 людей.
На всіх локаціях тривають роботи, зазначив очільник КМВА.
Також, як він повідомив, в районі є займання автівок. Рятувальники ліквідовують пожежу в нежитловій зоні. Також є пошкодження даху одного з дитячих садочків. Вказується, що там фіксували невелике займання, яке швидко ліквідували.
Крім цього, постраждала оселя людей і в Дарницькому районі. Відомо, що ворожий дрон влучив у 4-поверховий будинок, попередньо є часткове руйнування 3 та 4 поверхів. Щонайменше 2 постраждалих.
Разом по місту маємо 2 загиблих, 17 постраждалих підтверджено, інформацію щодо інших – з'ясовуємо,
– повідомив Ткаченко.
Також він підтвердив пожежу в будівлі Уряду в Печерському районі. Крім цього, є повідомлення про локальні наслідки атаки в Голосіївському районі, зокрема вибиті вікна, окремі уламки на відкритій місцевості.
Чим била Росія по Україні вночі 7 вересня?
В ніч проти 7 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Для атаки вони застосували ударні БпЛА та ракети наземного базування.
За даними Повітряних сил, окупанти використали 823 засобів повітряного нападу.
Так, росіяни запустили по Україні 810 ударних БпЛА та 13 ракет.
Зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.