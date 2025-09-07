Про це пише 24 Канал з посиланням на Миколу Калашника, очільника ОВА.

Які наслідки атаки на Київщину?

Російська армія завдала масованої атаки дронів на населені пункти Київщини.

На жаль, внаслідок ворожих дій є інформація про постраждалу. Так, внаслідок атаки у Броварах 18-річна дівчина зазнала поранення ноги. Наразі її госпіталізували до місцевої лікарні та надають всю необхідну допомогу.

За даними глави ОВА, вже фіксуються наслідки ворожої атаки.

у Броварському районі пошкоджено приватний будинок і складські приміщення.

у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.

у Фастівському районі пошкоджено приватний будинок і стайню. Загинуло 7 коней.

Калашник зазначив, що більш детальну інформацію нададуть згодом.

