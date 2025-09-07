Про це пише 24 Канал з посиланням на Миколу Калашника, очільника ОВА.
Які наслідки атаки на Київщину?
Російська армія завдала масованої атаки дронів на населені пункти Київщини.
На жаль, внаслідок ворожих дій є інформація про постраждалу. Так, внаслідок атаки у Броварах 18-річна дівчина зазнала поранення ноги. Наразі її госпіталізували до місцевої лікарні та надають всю необхідну допомогу.
За даними глави ОВА, вже фіксуються наслідки ворожої атаки.
- у Броварському районі пошкоджено приватний будинок і складські приміщення.
- у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.
- у Фастівському районі пошкоджено приватний будинок і стайню. Загинуло 7 коней.
Калашник зазначив, що більш детальну інформацію нададуть згодом.
Росіяни тероризували Україну 7 вересня: останні новини
Ворожа армія завдала масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. Внаслідок удару фіксують пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури та житлової забудови.
Під ударом окупаційної армії опинилося і Дніпро. В регіоні лунали вибухи, дрони атакували місто.
Вночі вибухи лунали ще в низці регіонів. До того ж, зранку по території всієї країни оголошували ракетну небезпеку.