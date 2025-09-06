За попередньою інформацією, вибухи пов'язані з роботою сил ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Повітряну тривогу для Дніпровського та інших районів оголосили орієнтовно о 22:52 через загрозу "Шахедів". Моніторингові канали повідомляли про близько 8 ударних безпілотників у цьому напрямку із Запорізької області.

Вже близько 23:38 у мережі з'явилися перші повідомлення про те, що у регіоні було гучно. За попередньою інформацією, те, що місцеві чули вибухи, може бути пов'язано саме з роботою сил протиповітряної оборони по цілях.

У передмісті Дніпра чутно вибух. Попередньо працює ППО,

– ідеться у повідомленні.

Які деталі атаки на Україну відомі зараз?