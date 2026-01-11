Про це повідомили у ДТЕК Дніпровські електромережі та голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише 24 Канал.

Що із світлом у Дніпрі та області?

Близько 2:20 у мережі почали писати про перебої зі світлом у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Згодом на сайті ДТЕК з'явилося повідомлення про аварійні відключення електроенергії внаслідок російської атаки.

Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, першочергово заживлюючи об'єкти критичної інфраструктури,

– мовиться у повідомленні.

На тлі цієї інформації у ДТЕК попросили українців зберігати спокій, набратися терпіння та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Яка ситуація у Запоріжжі?

Згодом голова Запорізької ОВА підтвердив, що Запорізька область та частина Дніпропетровської області – знеструмлені. Він зазначив, що усі лікарні Запоріжжя працюють у штатному режимі, адже автоматично перейшли на генератори. На Запоріжжі відкривають Пункти незламності. Карта – за посиланням.

Крім цього, Федоров попередив, що у деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з водопостачання. Усі спеціалісти вже працюють на місцях.

Станом на 3:20 відновлення електропостачання триває. Енергетики працюють у посиленому режимі. Підключення відбувається поступово, пояснив очільник ОВА.

Коротко про попередній блекаут