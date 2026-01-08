Детальніше про те, як регіон оговтується від масованого обстрілу, розповів мер Дніпра Борис Філатов, передає 24 Канал.

Яка ситуація з блекаутом у Дніпрі?

За словами Філатова, енергетики та комунальні служби поступово подають електропостачання насамперед до лікарень. Водночас мер міста нагадав, що заклади охорони здоров'я мають альтернативні джерела енергії та необхідні запаси.

За даними ДТЕК, на Дніпропетровщині без світла залишаються близько 800 000 родин. Енергетики вже заживили частину критичної інфраструктури.

Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з ОВА та всіма профільними міністерствами та службами,

– додав Філатов.

Також відомо, що каналізація міста заживлена. Лівий берег забезпечують альтернативні джерела живлення, а на правому – поступово стабілізується ситуація з водою.

Наразі фахівці працюють над відновленням роботи усіх місцевих котелень, адже вони були знеструмлені під час ворожих атак.

Щодо електротранспорту, то його наразі компенсують автобусами. Очільник Дніпра запевнив, що місто має запас палива на кілька днів.

Зазначається, що у місті працює 89 суто комунальних Пунктів незламності. Також доступні й ті, що облаштовані державою та приватними підприємцями.

Дитячі садочки міста працюють черговими групами по чотири години. Канікули у школах, за словами Філатова, продовжили до 11 січня.

Які ще регіони постраждали?