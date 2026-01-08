Подробнее о том, как регион оправляется от массированного обстрела, рассказал мэр Днепра Борис Филатов, передает 24 Канал.

Какова ситуация с блэкаутом в Днепре?

По словам Филатова, энергетики и коммунальные службы постепенно подают электроснабжение прежде всего в больницы. В то же время мэр города напомнил, что учреждения здравоохранения имеют альтернативные источники энергии и необходимые запасы.

По данным ДТЭК, на Днепропетровщине без света остаются около 800 000 семей. Энергетики уже запитали часть критической инфраструктуры.

С ночи город отрабатывает все надлежащие алгоритмы. Мы в постоянном контакте с ОВА и всеми профильными министерствами и службами,

– добавил Филатов.

Также известно, что канализация города запитана. Левый берег обеспечивают альтернативные источники питания, а на правом – постепенно стабилизируется ситуация с водой.

Сейчас специалисты работают над восстановлением работы всех местных котельных, ведь они были обесточены во время вражеских атак.

По электротранспорту, то его пока компенсируют автобусами. Глава Днепра заверил, что город имеет запас топлива на несколько дней.

Отмечается, что в городе работает 89 чисто коммунальных пунктов несокрушимости. Также доступны и те, что обустроены государством и частными предпринимателями.

Детские сады города работают дежурными группами по четыре часа. Каникулы в школах, по словам Филатова, продлили до 11 января.

Какие еще регионы пострадали?