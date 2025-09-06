По предварительной информации, взрывы связаны с работой сил ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Смотрите также Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": опасность объявили в Киеве
Что известно о взрывах в Днепре?
Воздушную тревогу для Днепровского и других районов объявили ориентировочно в 22:52 из-за угрозы "Шахедов". Мониторинговые каналы сообщали об около 8 ударных беспилотниках в этом направлении из Запорожской области.
Уже около 23:38 в сети появились первые сообщения о том, что в регионе было громко. По предварительной информации, то, что местные слышали взрывы, может быть связано именно с работой сил противовоздушной обороны по целям.
В пригороде Днепра слышен взрыв. Предварительно работает ПВО,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Какие детали атаки на Украину известны сейчас?
- Незадолго до этого несколько раз взрывы прогремели в Киеве. Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко отмечал, что в столице работают силы ПВО. Дополнительных деталей местные власти пока не указывали.
- Также ранее громко было в Николаеве. Руководитель областной военной администрации Виталий Ким позже уточнил, что в регионе работали силы ПВО, вражескую цель удалось сбить вне населенных пунктов.
- Кроме того, вечером под удар попало Запорожье. Вследствие вражеской атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие, вспыхнули пожары. Количество травмированных из-за обстрела возросло до 4.