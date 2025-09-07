Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Николая Калашника, главу ОВА.

Смотрите также В Запорожье прогремели новые взрывы: удар БпЛА пришелся на предприятие

Какие последствия атаки на Киевскую область?

Российская армия нанесла массированную атаку дронов на населенные пункты Киевской области.

К сожалению, в результате вражеских действий есть информация о пострадавшую. Так, в результате атаки в Броварах 18-летняя девушка получила ранение ноги. Сейчас ее госпитализировали в местную больницу и оказывают всю необходимую помощь.

По данным главы ОВА, уже фиксируются последствия вражеской атаки.

в Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.

в Бучанском районе повреждены два частных дома.

в Фастовском районе поврежден частный дом и конюшня. Погибло 7 лошадей.

Калашник отметил, что более подробную информацию предоставят позже.

Смотрите также В Киеве снова взрывы: несколько десятков "Шахедов" угрожают столице

Россияне терроризировали Украину 7 сентября: последние новости