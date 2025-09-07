Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Николая Калашника, главу ОВА.
Какие последствия атаки на Киевскую область?
Российская армия нанесла массированную атаку дронов на населенные пункты Киевской области.
К сожалению, в результате вражеских действий есть информация о пострадавшую. Так, в результате атаки в Броварах 18-летняя девушка получила ранение ноги. Сейчас ее госпитализировали в местную больницу и оказывают всю необходимую помощь.
По данным главы ОВА, уже фиксируются последствия вражеской атаки.
- в Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.
- в Бучанском районе повреждены два частных дома.
- в Фастовском районе поврежден частный дом и конюшня. Погибло 7 лошадей.
Калашник отметил, что более подробную информацию предоставят позже.
Россияне терроризировали Украину 7 сентября: последние новости
Вражеская армия нанесла массированный удар по Одессе и Одесскому району ударными беспилотниками. В результате удара фиксируют повреждения объектов гражданской инфраструктуры и жилой застройки.
Под ударом оккупационной армии оказалось и Днепр. В регионе раздавались взрывы, дроны атаковали город.
Ночью взрывы раздавались еще в ряде регионов. К тому же, утром по территории всей страны объявляли ракетную опасность.