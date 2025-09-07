Повітряну тривогу в Запорізькій області у зв'язку із загрозою російських дронів оголосили ще о 22:36 6 вересня, передає 24 Канал.

Дивіться також У Харкові пролунала серія вибухів

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

О 01:49 Повітряні сили розповіли, що група ударних дронів перебуває на Запоріжжі та прямує на північ.

О 02:05 в ОВА попередили, що ворожий БпЛА ударного типу рухається в напрямку Шевченківського району Запоріжжя.

О 02:07 у Запорізькій області чули вибухи.

О 02:09 Іван Федоров повідомив, що у регіоні працює ППО.

О 02:20 очільник ОВА уточнив, що станом на зараз над територією міста Запоріжжя ударні БпЛА не спостерігаються.

Які наслідки удару по Запоріжжю 6 вересня?