О 21:34 у Харківській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Харкові?
О 23:23 Повітряні сили повідомляли, що група ударних БпЛА перебуває на Харківщині.
О 00:11 у Харкові чули вибух.
О 00:18 моніторингові канали написали, що 30 БпЛА з Харківщини прямують Полтавщину/Сумщину. Ще 10 дронів з Дніпропетровщини перелітають на Харківщину.
Що відомо про останні удари Росії по Харкову?
- У Харкові ввечері 3 вересня прогриміли вибухи. Ворог влучив БпЛА "Молнія" по одному з районів міста. Приліт російського дрона стався на території навчального закладу у Салтівському районі. Внаслідок удару БпЛА у навчальному закладі вибито 18 вікон, пошкоджено паркан.
- У Харкові під час нічної атаки дронами 18 серпня трагічно загинула вся родина – 5 людей, серед яких двоє дітей. Найменшій дівчинці було лише півтора року.
- 9 серпня у Харкові ворожий дрон "Молнія" влучив у меблевий магазин, серед постраждалих – 17-річна дівчина.