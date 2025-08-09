За попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Які наслідки влучання дрона у Харкові?
У Київському районі Харкова вдень 9 серпня ворожий БпЛА поцілив у меблевий магазин. Влучання сталось у дах будівлі. Вибух пролунав приблизно о 16:18.
В той час у місті та області не оголошували сигнал повітряної тривоги.
За даними міського голови Терехова, станом на 16:35 внаслідок атаки постраждали шестеро людей. На місце прибули екстрені служби, які надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки удару.
Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих є 17-річна дівчина.
Четверо постраждалих жінок шпиталізували. Медики надають всю необхідну допомогу,
– додали в ОВА.
