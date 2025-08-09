По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Какие последствия попадания дрона в Харькове?

В Киевском районе Харькова днем 9 августа вражеский БПЛА попал в мебельный магазин. Попадание произошло в крышу здания. Взрыв прогремел примерно в 16:18.

В то время в городе и области не объявляли сигнал воздушной тревоги.

По данным городского головы Терехова, по состоянию на 16:35 в результате атаки пострадали шесть человек. На место прибыли экстренные службы, которые оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия удара.

Впоследствии глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших есть 17-летняя девушка.

Четверо пострадавших женщин госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь,

– добавили в ОВА.

