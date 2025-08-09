Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию. Там рассказали о состоянии раненых лиц и другие дополнительные детали.

Какие последствия удара?

Россияне нанесли удар ориентировочно в 08:00. По состоянию на 09:35 сообщили о шести пострадавших в результате обстрела. В больницы доставили двух женщин, которым 66 и 75 лет, а также четырех мужчин, которым 23, 69, 83 и 61 год.

У пострадавших – взрывные травмы, контузии, осколочные ранения. По меньшей мере двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всем раненым медики оказывают необходимую медицинскую помощь,

– говорится в сообщении.

Все пострадавшие во время обстрела находились внутри транспортного средства. Областная прокуратура сообщает о двух жертвах. Начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, что привело к гибели.

Впоследствии количество пострадавших возросло до 11. Среди них также оказались мужчины 23, 69, 83 и 61 лет. Кроме того, 75-летняя женщина из-за удара получила контузию и ранения плеча и колена. Они все в больницах.

Напомним, 6 января россияне сбросили взрывчатку на маршрутное такси в Херсоне. Тогда один человек погиб, еще по меньшей мере 6 пассажиров были госпитализированы. Жертвой преступления оказался сотрудник городского совета.