Однако украинские защитники противодействуют захватчикам. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также Боятся этого больше всего: люди эвакуируются из микрорайона Корабел после ударов по мосту в Херсоне

Какова цель врага?

Сергей Братчук отметил, что ни одного военнослужащего российской армии в микрорайоне Корабел города Херсона не было. Однако российская пропаганда продолжает рассказывать, что там ходят российские ДРГ. На самом деле это невозможно, потому что они уничтожаются. Контрдиверсионная работа продолжается.

Враг бомбит, хочет повлиять на логистику Сил обороны на этой территории. Планы по форсированию Днепра у врага были и есть всегда. По крайней мере до тех пор, пока Россия не проиграет эту войну. Поэтому россияне рисуют ситуацию, когда якобы создают здесь плацдарм, удерживают его, расширяют,

– сказал он.

Однако наши бойцы противодействуют врагу. В случае попыток россиян форсировать Днепр им помешают украинская артиллерия, беспилотники. Оккупанты будут ликвидированы. Силы обороны всегда оценивают риски и принимают соответствующие решения.