Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель ОСМД в микрорайоне Корабель (Херсон) Виктор Тоцкий. Он пояснил, что так люди пытаются обезопасить свою жизнь, поскольку им пока оставили хотя бы кусочек моста. Мост – это единственная автомобильная артерия, которая соединяет город Херсон с микрорайоном Корабел.

Смотрите также Готовим сюрпризы, – в Силах обороны Юга заинтриговали ответом на дроновый террор по Херсону

Жители могут оказаться в изоляции

Волонтеры и местные власти пользуются этой возможностью, чтобы вывозить людей. Ежедневно выезжает около 200 человек. Сейчас в микрорайоне находится около 1500 человек.

Не все соглашаются выезжать, потому что на острове живут очень сильные люди, которые уже пережили очень много, и они надеются, что и это переживут с божьей помощью. Они пережили подрыв Каховской ГЭС. Наш остров был затоплен полностью. Мы пережили почти полное разрушение нашего моста, который соединяет нас с городом. Постоянно у нас выключается свет, воды нет, сейчас газа нет,

– сказал Виктор Тоцкий.

Он добавил, что в микрорайоне есть еще второй мост – железнодорожный, но россияне в пабликах угрожают его разрушить.

Россияне дали неделю, а потом будут дальше разрушать автомобильный и железнодорожный мосты. Люди возмущены тем, что железнодорожный мост до сих пор не превращен в автомобильный.

"Там даже ходить опасно. Нет понтонной переправы. Если сейчас будет разрушен единственный автомобильный мост – не будет никакого сообщения с городом Херсон. Те люди, которые там останутся, будут полностью отрезаны от города: без аптек, магазинов, воды, газа – без ничего. И дальше с микрорайоном Корабел будет происходить то же, что происходит на Востоке – его полное уничтожение. Люди боятся именно этого развития событий", – сказал Виктор Тоцкий.

Кого вывозят в первую очередь?

Он объяснил, что некоторые люди являются заложниками ситуации и не могут выехать. Он рассказал историю 82-летней бабушки: все ее родственники из микрорайона уже выехали. Он связался с ними и объяснил, что, если мост будет разрушен, они не смогут приехать и помочь родному человеку. Родственники попросили вывезти бабушку вместе с необходимыми ей вещами. Бабушку должен забрать персональный автотранспорт, чтобы загрузить все необходимые вещи. Ее вывезут в общежитие.

Он добавил, что власть временно вывозит людей в соседнюю область – в Николаевскую, размещает их в волонтерских приютах. Но прежде всего она занимается теми, кто создает меньше всего проблем. Маломобильные люди или те, кто имеет животных, считаются несколько проблемными, поэтому попадают в очередь на эвакуацию. Есть и те, кто не соглашается на эвакуацию.