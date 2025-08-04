Однако украинские защитники делают все, чтобы противодействовать вражеским БПЛА. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

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Какие меры осуществляют ВСУ?

Владислав Волошин отметил, что ВСУ осуществляют различные меры для того, чтобы подобных дроновых атак было меньше, чтобы они несли меньшую угрозу. В частности, наши Силы обороны сейчас активно работают против российских расчетов БПЛА. То есть обнаруживают и ликвидируют пилотов этих беспилотников.

Кроме того, мы применяем и средства радиоэлектронной борьбы, средства подавления. Также готовим различные сюрпризы для врага, чтобы он менее эффективно наносил удары этим видом вооружения,

– подчеркнул спикер.

Напомним, россияне били по Островскому мосту в Херсоне третий день подряд из авиации. 3 августа оккупанты атаковали и днем, и вечером. Там погиб мужчина.

В ОВА привели новые детали российского удара по мосту в Херсоне. Он поврежден, но проездной. Известно, что 50 человек согласились на эвакуацию, среди них 18 маломобильных. Двое наотрез отказались. Из-за постоянных обстрелов логистика на Остров была затруднена и до последних августовских атак. Кроме того, через мост проложен газопровод. Он был поврежден и пока не восстановлен.