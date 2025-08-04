Однак українські захисники роблять усе, щоб протидіяти ворожим БпЛА. Про це 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

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Які заходи здійснюють ЗСУ?

Владислав Волошин зазначив, що ЗСУ здійснюють різні заходи для того, щоб подібних дронових атак було менше, щоб вони несли меншу загрозу. Зокрема, наші Сили оборони зараз активно працюють проти російських розрахунків БпЛА. Тобто виявляють та ліквідовують пілотів цих безпілотників.

Крім того, ми застосовуємо і засоби радіоелектронної боротьби, засоби придушування. Також готуємо різні сюрпризи для ворога, щоб він менш ефективно завдавав ударів цим видом озброєння,

– підкреслив речник.

Нагадаємо, росіяни били по Острівському мосту в Херсоні третій день поспіль з авіації. 3 серпня окупанти атакували і вдень, і ввечері. Там загинув чоловік.

В ОВА навели нові деталі російського удару по мосту в Херсоні. Він пошкоджений, але проїзний. Відомо, що 50 людей погодилися на евакуацію, серед них 18 маломобільних. Двоє навідріз відмовилися. Через постійні обстріли логістика на Острів була ускладнена і до останніх серпневих атак. Крім того, через міст прокладено газогін. Його було пошкоджено та наразі не відновлено.