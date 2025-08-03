Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську ОВА.

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В ОВА виклали відео наслідків російської атаки на міст у Херсоні

Росіяни продовжили свої атаки по мосту в Херсоні.

Третій день поспіль російська армія б'є по Корабельному району Херсона з авіації. Вчора було поранено одну людину. Попередньо, сьогоднішній удар обірвав життя чоловіка. Зокрема, є кілька влучань по Острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий,

– написав Олександр Прокудін.

Пізніше в ОВА уточнили: внаслідок авіаційного удару по мосту у Корабельному районі Херсона 3 серпня смертельні травми дістав 65-річний чоловік.

Наслідки обстрілу мосту в Херсоні 3 серпня: дивіться відео

Влада повідомила, що в мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 людей, серед них – 187 маломобільних і 31 дитина.

Над їхньою евакуацією працюють. Є 35 транспортних засобів, призначених для евакуації, у тому числі автомобілі швидкої для транспортування маломобільних людей.

Нагадаємо, 2 серпня Прокудін закликав жителів Корабела евакуюватися в більш безпечні райони Херсона.

"Для кожного й кожної, хто вирішить евакуюватися, підготовлені місця для комфортного проживання у прихистках. Наразі є близько 50 заявок на виїзд, з них 18 – від маломобільних жителів. Працюємо й з родинами з дітьми – уже семеро погодилися виїхати. На жаль, маємо й дві категоричні відмови", – написав глава ОВА.

Він закликав жителів Корабела не ризикувати життям та виїжджати. І запевнив, що херсонці отримають допомогу на кожному етапі – від виїзду і поселення до подальшого проживання.

Щоб виїхати з мікрорайону Корабел у Херсоні, слід звернутися до обласного контакт-центру за номерами 0800 101 102 або 0800 330 951.