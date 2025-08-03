Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в коментарі Суспільному.

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Чи готуються росіяни форсувати Дніпро?

Волошин підтвердив повторний удар по мосту у мікрорайоні Корабел у Херсоні вранці 3 серпня.

Поки не відпрацює відповідна комісія, не можемо говорити, який вид боєприпасу застосували росіяни. За даними нашої розвідки російських бійців, які готові зараз на човнах плисти для форсування Дніпра та штурму Херсона, немає,

– наголосив військовий.

Зауважимо, що раніше в етері телемарафону Волошин пояснив, що міст в першу чергу слугував транспортним сполученням для місцевих. Він зазначив, що поблизу не було жодних військових об’єктів.

"Міст з'єднує мікрорайон Корабел з Херсоном – це перш за все комунікація для місцевих жителів. Росіяни вкотре завдали удару по мирному населенню. Це був не воєнний об'єкт. Наскільки пошкоджено міст скажуть спеціалісти після обстеження", – зазначив Волошин.

Речник додав, що за останні кілька тижнів, кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку суттєво зросла.

"Щодня фіксуємо в районі островів та Антонівського залізничного мосту сім – вісім бойових зіткнень. Російські солдати перегруповуються, активно намагаються зайняти плацдарми на островах. При цьому вони обстрілюють дронами та артилерією весь правий берег", – розповів він.