Зафіксовано й низку інших руйнувань. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Яка ситуація у Херсоні після обстрілу?

На щастя, інформація щодо постраждалих не надходила.

Однак, російський удар понівечив 3 приватні будинки та багатоповерхівку. Серйозно постраждав й міст.

️Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися. Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику,

– повідомив Прокудін.

Через руйнування будуть труднощі, зокрема, із доставкою продовольства.

Також росіяни пошкодили газогін, тому деякий час Корабел буде без газопостачання.

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"Тож закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання. Детальніше про те, як виїхати розкажуть фахівці обласного контакт-центру. Звертайтеся за номерами: 0800 101 102 або 0800 330 951", – повідомив голова ОВА.

Водночас він наголосив, що ЗСУ контролюють ситуацію у регіоні.