Зафиксирован и ряд других разрушений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

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Какова ситуация в Херсоне после обстрела?

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

Однако, российский удар изуродовал 3 частных дома и многоэтажку. Серьезно пострадал и мост.

из-за повреждения моста, ведущего к микрорайону Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться. Вследствие вражеского авиаудара затруднена логистика,

– сообщил Прокудин.

Из-за разрушений будут трудности, в частности, с доставкой продовольствия.

Также россияне повредили газопровод, поэтому некоторое время Корабел будет без газоснабжения.

Последствия атаки на мост в Херсоне: смотрите видео

"Поэтому призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности по проживанию. Подробнее о том, как уехать расскажут специалисты областного контакт-центра. Обращайтесь по номерам: 0800 101 102 или 0800 330 951", – сообщил председатель ОГА.

В то же время он отметил, что ВСУ контролируют ситуацию в регионе.