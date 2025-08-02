Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина.

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Что известно об атаке на Херсон?

Около 18:00 российская авиация ударила двумя управляемыми авиабомбами по Херсону. Поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.

Также повреждены 3 частных дома и многоэтажка.

Сейчас информация о пострадавших не поступала.

Напомним, россияне обстреливают Херсон тяжелой артиллерией и используют дроны для атак на людей и транспортные средства. Опасность в Херсоне представляют вражеские FPV-дроны и дроны Mavic, которые охотятся на гражданские и военные цели.

Российские дроны особенно нацелены на транспортные артерии и машины, движущиеся в и из Херсона.

Ранее, 19 июля, российские захватчики ударили по территории Греко-Софийской церкви - старейшего храма города Херсон.