Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Херсона, редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко, заметив, что россиянам безразлично на цель, главное – как можно больше поражения. Оккупанты также часто обстреливают машины, которые едут в город.

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На что "охотятся" вражеские дроны в Херсоне?

По словам журналиста из Херсона, в результате вчерашнего обстрела оккупанты повредили университет в городе. Россияне бьют по Херсону когда угодно – ночью, утром и днем.

"Также враг атаковал гражданскую инфраструктуру и жителей. Очень много раненых. Кроме этого, оккупанты обстреливают энергетическую инфраструктуру и затем выкладывают видео с атаками", – подчеркнул он.

Никитенко отметил, что наибольшей опасностью для горожан и жителей Херсонской области остаются вражеские дроны. Враг применяет и FPV-дроны, и дроны Mavic со сбросами.

Артиллерия – неточное оружие, если сравнивать с дронами. Дроны гоняются за людьми, за автомобилями. Россиян не интересует, или это гражданская цель, или военная,

– подчеркнул журналист из Херсона.

Он добавил, что сейчас враг уделяет особое внимание транспортным артериям, которые ведут в город, и целится в машины, которые заезжают или выезжают из Херсона.

Напомним, что недавно российский дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа. В салоне находились сам раввин и члены его семьи. К счастью, все остались невредимыми.

Ранее Никитенко сообщал, что целями врага часто становятся коммунальщики, спасатели, полицейские и пожарные. Так, 6 июля спасатели приехали тушить пожар в результате атаки, а россияне снова целенаправленно целились по ним.