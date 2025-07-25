Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что ситуация с водой на временно оккупированной территории Донецкой области действительно катастрофическая. И нет ни одного намека, что со временем хоть что-то улучшится.

К теме В Донецке критическая ситуация с водой – Ханжонковское водохранилище высохло

Что известно о проблемах с водой в Донецкой области?

Как отметил Андрющенко, оккупационная администрация не делает никаких реальных шагов, чтобы хотя бы как-то решить проблему. Они продолжают цинично "играть в политику".

В Донецке негде взять воды. Все водохранилища буквально высохли. Последним было Ханженковское, откуда они усиленно забирали воду.

Воды там уже нет. Но они снимают какие-то картинки, где один эскалатор роет эту бедную реку Крынка. Это просто пропагандистские сюжеты,

– сказал Андрющенко.

При этом в Мариуполе есть возможность более-менее экономно подавать воду, чтобы она была ежедневно. Однако оккупанты, чтобы не создавать социальный конфликт, также ввели там графики. Сейчас вода на временно оккупированных территориях Донецкой области подается только 4 часа из 48 часов. То есть один раз в двое суток.

Это создает катастрофические условия для жизни. Всегда есть потребность не только пить воду, но и готовить, использовать ее в быту. И не стоит забывать о других человеческих потребностях. А без централизованного водоснабжения канализация просто превращается в выгребную яму. Все остатки так и лежат под многоэтажками.

Это – геноцид. Сейчас там пробуют с территории России отправлять водовозы непосредственно в Донецк. Но ситуацию это не спасет. Сколько этих водовозов надо? Один расходится за полчаса только в небольшом микрорайоне. А в большом еще быстрее. Катастрофическая ситуация. И абсолютно "тупиковая",

– подчеркнул Андрющенко.

Добавим, проблемы с водоснабжением возникли также во временно оккупированном Мелитополе, Бердянске и Токмаке Запорожской области. В основном основная причина – подрыв Каховской ГЭС, который осуществили российские оккупанты.