В течение двух лет, которые прошли со дня трагедии, мы видели как стихия разрушала села, улицы. Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко, добавив, что в Херсоне целый микрорайон ушел под воду.

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Какие прогнозы для Херсонщины

Ученые из Херсонского аграрно-экономического университета проводили исследования, чтобы выяснить, какое влияние имело разрушение ГЭС. Согласно их данным, левый берег постепенно превращается в пустыню. Так будет продолжаться дальше.

"О сельском хозяйстве мы можем забыть, как на левом, так и частично на правом берегу. На правом берегу не было столько поливных земель, там привыкли к проблемам с урожаем, привыкли вести хозяйство в рискованных условиях, но то, что произошло, никто не предвидел", – заметил Сергей Никитенко.

В 2025 году правобережье фактически останется без урожая. Неофициально сообщают, что потери от неурожая оцениваются в миллиард долларов, но цифра может быть больше. Засушливая первая часть весны привела к тому, что урожая пшеницы почти не будет.

Как объясняют ученые, проблема с урожаем возникла из-за того, что Каховское водохранилище, кроме всего прочего, выполняло роль "холодильника" или "кондиционера". Оно уменьшало температуру горячего воздуха, который шел на правый берег с левого, с моря,

– подчеркнул Сергей Никитенко.

Сейчас этого не происходит, поэтому температура на Херсонщине увеличилась на несколько градусов. Аграрии бьют тревогу. По информации Сергея Никитенко, государство готовит инструменты компенсации этих потерь. Ведь если фермеры, которые еще остались на Херсонщине, обанкротятся – это будет удар для области.

"К засухе, неурожаю, российских дронов, которые часто залетают и пытаются атаковать тракторы, – добавляется еще и серьезная экологическая катастрофа. Она будет ощущаться десятилетиями, если мы не отстроим плотину и не начнем восстанавливать Каховское водохранилище", – отметил Сергей Никитенко.

При этом фермеры продолжают вести хозяйство, сеять. Они это делают в очень сложных условиях. Неоднократно были случаи подрывов на минах. Это происходит даже на тех полях, которые уже разминированы. Поэтому работать в касках и бронежилетах стало привычной практикой для украинских фермеров.