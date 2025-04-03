Россияне создали экологическую катастрофу в Украине

Война, развязанная Россией в Украине привела к огромным человеческим жертвам, они измеряются массовыми захоронениями, ночными ракетными атаками, ранеными детьми и сотнями тысяч погибших и раненых бойцов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Однако экология и окружающая среда Украины также сильно страдает.

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Эксперты утверждают, что в случае окончания войны вред от артиллерийских снарядов, мин, БпЛА и ракет будет все равно ощущаться в течение десятилетий.

Важно! В издании напомнили, что одним из самых разрушительных ударов стал подрыв дамбы Каховской ГЭС, которая сдерживала большое водохранилище. Вследствие прорыва дамбы в Днепре начался паводок, который понес токсичные отложения и триллионы литров пресной воды в Черное море, а также были разрушены прибрежные экосистемы во время пикового периода размножения морских организмов.

Разрушение дамбы лишило поля орошения

До аварии водохранилище обеспечивало орошение большей части юга Украины, однако после преступления России сельскохозяйственные угодья в регионе начали высыхать.

Все было прекрасно. Однажды все изменилось. Ничего не осталось,

– рассказал 52-летний местный житель Сергей Бугай.

По словам фермера Сергея Верховского, урожай подсолнечника составил лишь десятую часть от того, что было собрано в прошлом году. Он отметил, что вода очень нужна: "Этот сезон поставил многих фермеров на колени".

Риск загрязнения продовольственных культур тяжелыми металлами и другими загрязнителями будет оставаться, а также наносить ущерб сельскому хозяйству Украины, которая является одной из важнейших отраслей ее экономики.

Обратите внимание! В издании подчеркнули, что еще большие экологические последствия связаны с нарушением почвы, вызванным мощными взрывчатыми веществами, рытьем окопов и других укреплений. В одной из зон к юго-востоку от Харькова на площади 150 квадратных миль (38 850 гектар) образовалось 30 000 воронок от артиллерийских снарядов. Ученые используют термин "бомбардировка", чтобы описать этот процесс механического повреждения.