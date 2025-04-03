Росіяни створили екологічну катастрофу в Україні

Війна, розв'язана Росією в Україні призвела до величезних людських жертв, вони вимірюються масовими похованнями, нічними ракетними атаками, пораненими дітьми та сотнями тисяч загиблих та поранених бійців, повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times. Однак екологія та довкілля України також сильно страждає.

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Експерти стверджують, що у разі закінчення війни шкода від артилерійських снарядів, мін, БпЛА та ракет буде все одно відчуватися протягом десятиліть.

Важливо! У виданні нагадали, що одним з найбільш руйнівних ударів став підрив дамби Каховської ГЕС, яка стримувала велике водосховище. Внаслідок прориву дамби у Дніпрі почався паводок, який поніс токсичні відкладення і трильйони літрів прісної води в Чорне море, а також було зруйновано прибережні екосистеми під час пікового періоду розмноження морських організмів.

Руйнування дамби позбавило поля зрошення

До аварії водосховище забезпечувало зрошення більшої частини півдня України, проте після злочину Росії сільськогосподарські угіддя в регіоні почали висихати.

Все було прекрасно. Одного дня все змінилося. Нічого не залишилося,

– розповів 52-річний місцевий житель Сергій Бугай.

За словами фермера Сергія Верховського, врожай соняшнику склав лише десяту частину від того, що було зібрано минулого року. Він зазначив, що вода дуже потрібна: "Цей сезон поставив багатьох фермерів на коліна".

Ризик забруднення продовольчих культур важкими металами та іншими забруднювачами буде залишатися, а також завдавати шкоди сільському господарству України, яка є однією з найважливіших галузей її економіки.

Зверніть увагу! У виданні підкреслили, що ще більші екологічні наслідки пов'язані з порушенням ґрунту, спричиненим потужними вибуховими речовинами, риттям окопів та інших укріплень. В одній із зон на південний схід від Харкова на площі 150 квадратних миль (38 850 гектар) утворилося 30 000 воронок від артилерійських снарядів. Вчені використовують термін "бомбардування", щоб описати цей процес механічного пошкодження.