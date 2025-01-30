Яких збитків Росія завдала найбільше

Сума збитків, які завдала Росія природному середовищу на об'єктах Міністерства оборони України, перевищила 42 млрд гривень, передає 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України. Такі збитки були нараховані за підсумками 2024 року.

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Фахівці підрозділів Міністерства оборони України обстежили 61 військовий об'єкт, який зазнав екологічної шкоди внаслідок ракетно-бомбових та артилерійських ударів Росії, та зафіксували такі збитки:

засмічення ґрунтів відходами від руйнування – 40 260 446 746 гривень;

– 40 260 446 746 гривень; забруднення ґрунтів нафтопродуктами – 1 564 980 137 гривень;

– 1 564 980 137 гривень; неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – 96 850 34 гривні;

– 96 850 34 гривні; збитки, завдані лісовому фонду – 145 293 946 гривень.

До робочої групи, яка здійснювала огляд, входили представники Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки та Державної екологічної інспекції України.

Важливо! Матеріали з фіксованими фактами завдання шкоди довкіллю та розрахунки збитків надані Офісу Генерального прокурора для відповідного реагування та долучення до відкритих кримінальних проваджень.