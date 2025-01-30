Какой ущерб Россия нанесла больше всего

Сумма убытков, которые нанесла Россия природной среде на объектах Министерства обороны Украины, превысила 42 млрд гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Такие убытки были начислены по итогам 2024 года.

Читайте также В Евросоюзе официально признают: деградацию украинских почв вызывает война

Специалисты подразделений Министерства обороны Украины обследовали 61 военный объект, который потерпел экологический ущерб в результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов России, и зафиксировали такие убытки:

засорение почв отходами от разрушения – 40 260 446 746 гривен;

– 40 260 446 746 гривен; загрязнение почв нефтепродуктами – 1 564 980 137 гривен;

– 1 564 980 137 гривен; неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 96 850 34 гривны;

– 96 850 34 гривны; убытки, нанесенные лесному фонду – 145 293 946 гривен.

В рабочую группу, которая осуществляла обзор, входили представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности и Государственной экологической инспекции Украины.

Важно! Материалы с фиксированными фактами нанесения вреда окружающей среде и расчеты убытков предоставлены Офису Генерального прокурора для соответствующего реагирования и приобщения к открытым уголовным производствам.