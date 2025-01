Війна руйнує українські ґрунти

Професор кафедри екології та загальнобіологічних дисциплін Подільського державного університету Юрій Дмитрук поділився доброю новиною для ґрунтознавців про те, що у 2025 році вперше у звіті Стан ґрунтів Європи (The state of soils in Europe), який презентується періодично Європейською обсерваторією, представлено звіт і про стан ґрунтів України, повідомляє 24 Канал із посиланням на SuperAgronom.

Також науковець розповів, що вперше серед переліку основних драйверів змін здоров'я ґрунтів окремо визнано деградацію ґрунтів, спричинену війною. Основними ж драйверами змін здоров'я ґрунтів названо:

Зміни клімату;

Землекористування та його зміни;

Соціально-економічні чинники;

Ґрунтові води.

Юрій Дмитрук детально роз'яснив суть ґрунтових ініціатив ЄС. Проблеми, які вони вирішують, та які кроки Україні слід застосовувати, рухаючись у цьому напрямі. Загалом же Юрій Дмитрук визначив потреби України на шляху до ЄС, а саме: