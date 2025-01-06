Збитки сягають рекордних значень

Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в інтерв'ю телеканалу "Рада" розповіла, що збитки внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції сягнули близько 14 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міндовкілля. Крім матеріальних збитків також були втрачені водні ресурси.

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Гринчук зазначила, що обсяг втрачених водних ресурсів можна порівняти з половиною запасів деяких африканських країн. І для України це також було відчутно, а тому все ще дуже актуальною є проблема водозабезпечення постраждалих регіонів.

Важливо! Міністерка сказала, що просто зараз уряд працює над пошуком нових джерел постачання водних ресурсів і споруджує нові канали для постачання населенню якісної питної води. Крім того, залучають іноземних партнерів.

За словами Світлани Гринчук, близько 30% природоохоронного фонду Херсонщини було затоплено й втрачено. Однак вона зазначила, що нині на цій території сформувалася особлива екосистема й природа поступово відновлюється.

Звісно, були в нас очікування, що ця земля, яка залишилася після того, як вода пішла, деградує, але, на щастя, природа тут сама стала на бік України. Зараз у нас на цих територіях ростуть вербові ліси. Вона розвивається, звісно, по-іншому, але утворилася певна така особлива екосистема внаслідок цієї трагедії. Природа дійсно сама себе потроху відновлює,

– сказала Гринчук.

Однак міністерка зазначила, що наслідки цієї катастрофи Україна відчуватиме ще довго.