Удар російського безпілотника спричинив екологічну катастрофу

Згідно з даними міністерства, було зафіксовано пляму олії на площі 1000 квадратних метрів шаром близько 1 сантиметра, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міндовкілля. 2 січня площа забруднення зросла до 9000 квадратних метрів, а товщина шару на деяких ділянках досягла 10 сантиметрів.

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Фахівці Держекоінспекції України провели відбір 13 проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. У деяких точках відбору проб вміст забруднювальних речовин по жирах і маслах становить 189,7 міліграма на квадратний дециметр,

– йдеться у повідомленні.

Станом на 3 січня, фахівці ДСНС України здійснили бонування двох заток Бузького лиману, щоб не допустити подальшого поширення забруднення. Також проводяться роботи зі збору олії, відбору проб води та ґрунту для лабораторних досліджень.

Важливо! Згідно з інформацією міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича, станом на 4 січня вже зібрали 110 тонн рослинної олії з двох заток Бузького лиману. Крім того, триває збір та опрацювання матеріалів для розрахунку завданих збитків довкіллю.