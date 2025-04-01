Какие масштабы разрушений и загрязнений

Украина имеет треть самых плодородных почв в мире – черноземы, но война не только разрушает инфраструктуру, но и буквально разрывает почву, сообщает 24 Канал со ссылкой на эксперта по земельным вопросам Олега Нивьевского.

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По оценкам ученых из университета Вагенингена, восстановление украинских сельскохозяйственных земель после войны будет стоить не менее 20 миллиардов долларов – это около 15% довоенного ВВП. Эта оценка включает стоимость разминирования и рекультивации (то есть непосредственно восстановление почвы и возвращение ее в производство). Это займет не менее 10 лет.

Обратите внимание! По оценкам Всемирного банка, первоочередные потребности на рекультивацию сельхозземель составляют 1,1 миллиарда долларов. А потребности на разминирование всех земель оцениваются в 30 миллиардов долларов. Из этой суммы, ориентируясь на долю сельхозземель общей площади территории Украины (в ее международнопризнанных границах) – 72%, на сельхозземли надо выделить около 22 миллиардов долларов. Соответственно, оценки ученых и экспертов Всемирного банка сходятся.

Самые распространенные факторы загрязнения и разрушений

По словам Олега Нивьевского, на Харьковщине, в одном из самых плодородных в стране регионов, зафиксировано более 160 тысяч гектаров поврежденных земель. 420 тысяч воронок от снарядов. И это лишь один из десяти сильно пострадавших регионов.

Основным фактором нарушения почвы является bombturbation – "взрывное" разрушение почв, когда взрывы перемешивают слои почвы. Верхний полуметр почвы – самый плодородный, но именно он больше всего страдает от взрывов. Вследствие смешивания слоев уничтожается микрофлора, меняется структура и уменьшается плодородие.

К этому добавляется:

Уплотнение почв тяжелой военной техникой.

Химическое загрязнение тяжелыми металлами (кадмий, медь, цинк), остатками горючего.

Уничтожение лесополос – естественной защиты от эрозии и ветра.

Важно! Кроме того, по мнению эксперта, не все земли вернутся к агропроизводству. Некоторые поля невозможно будет разминировать. Часть земель, возможно, придется превратить в природоохранные зоны. Опыт Бельгии свидетельствует: даже через 100 лет после Первой мировой войны фермеры находят снаряды на полях.