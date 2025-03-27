В двух областях Украины обнаружили АЧС
Случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в течение прошлых недель в двух областях: Винницкой и Херсонской, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бериславскую РГА и Тульчинскую РГА.
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Так, в Винницкой области в селе Княжья Криница Тульчинского района вирус АЧС обнаружен у диких свиней 13 марта. Как сообщили в Тульчинской райгосадминистрации, с 14 марта введен карантин в селах:
- Солнечное,
- Княжеский Колодец,
- Горбы.
Работники управления Держпродспоживслужбы осуществили подворовые обходы в населенных пунктах, которые вошли в зону карантина для мониторинга клинического состояния поголовья свиней, которые выращиваются в домохозяйствах.
На Херсонщине же инфицированный объект зафиксировали в балке между селом Твердомедовое и поселком Карьерное Бериславского района.
Карантин введен с 21 марта, отметили в Бериславской райгосадминистрации.
Зоны защиты и наблюдения включают поселки:
- Карьерный,
- Белый Колодец,
- Большая Александровка, а также села
- Твердомедовое,
- Белоусово,
- Первомайское,
- Новопавловка,
- Токарево,
- Запорожье,
- Малая Александровка,
- Новодмитровка,
- Староселье,
- Долгое,
- Каменное,
- Шостаково,
- Буцивское,
- Новая Шестирня,
- Ровнополье.