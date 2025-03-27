У двох областях України виявили АЧС

Випадки африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовані протягом минулих тижнів у двох областях: Вінницькій і Херсонській, повідомляє 24 Канал із посиланням на Бериславську РДА та Тульчинську РДА.

Читайте також Українцям будуть платити за трупи диких кабанів, інфікованих чумою

Так, на Вінниччині в селі Княжа Криниця Тульчинського району вірус АЧС виявлено в диких свиней 13 березня. Як повідомили у Тульчинській райдержадміністрації, з 14 березня запроваджено карантин у селах:

  • Сонячне,
  • Княжа Криниця,
  • Горби.

Працівники управління Держпродспоживслужби здійснили подворові обходи у населених пунктах, які увійшли до зони карантинних обмежень для моніторингу клінічного стану поголів'я свиней, які вирощуються в домогосподарствах.

На Херсонщині ж інфікований об'єкт зафіксували у балці між селом Твердомедове та селищем Кар'єрне Бериславського району.

Карантин запроваджено з 21 березня, зазначили в Бериславській райдержадміністрації.

Зони захисту і спостереження включають селища:

  • Кар'єрне,
  • Біла Криниця,
  • Велика Олександрівка, а також села
  • Твердомедове,
  • Білоусове,
  • Первомайське,
  • Новопавлівка,
  • Токареве,
  • Запоріжжя,
  • Мала Олександрівка,
  • Новодмитрівка,
  • Старосілля,
  • Довгове,
  • Кам'яне,
  • Шостакове,
  • Буцівське,
  • Нова Шестірня,
  • Рівнопілля.