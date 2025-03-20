На Львівщині спалах АЧС

17 березня 2025 року до Львівської райдержлікарні ветмедицини надійшло повідомлення про загибель диких свиней в мисливських угіддях Львіської міської організації УТМР поблизу села Сухоріччя Підберізцівської ТГ Львівського району, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу Львівської області.

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У 6 трупів диких кабанів при дослідженні виділили ДНК вірусу африканської чуми свиней, запровадили карантин. Зазначають, що запроваджено карантин та затверджено План заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання АЧС на території Львівського району. Також визначено межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду.

Інфікованим об'єктом (епізоотичним вогнищем) щодо АЧС визначено територію, яка охоплює мисливські угіддя Львівської міської організації УТМР.

Де розповсюдилась хвороба

Зона захисту в радіусі 3 кілометрів від епізоотичного вогнища включає мисливські угіддя Львівської міської організації УТМР та населені пункти – cело Сухоріччя, село Тарасівка, село Верхня Білка Підберізцівської ТГ Львівського району Львівської області.

Зона спостереження (нагляду) в радіусі 7 км від зовнішніх меж зони захисту (10 км від епізоотичного вогнища) включає населені пункти:

села Підберізці, Миклашів, Нижня Білка та Журавники Підберізцівської ТГ;

села Гаї та Миколаїв Давидівської ТГ;

села Вижняни, Печенія та Заставне Глинянської міської ТГ;

села Борщовичі, Пікуловичі, Хренів, Новий Яричів, Старий Яричів, Дідилів, Цеперів та Великі Підліски Новояричівської ТГ Львівського району;

села Богданівка, Полоничі та Задвір'я Красненської селищної територіальної громади Золочівського району.

Важливо! В зоні захисту не допускається ввезення або вивезення з господарств ycix форм власностi живих свиней, продукцiї з них та репродуктивного матерiалу протягом 40 днiв з дня проведення дезiнфекцiї в епiзоотичному вогнищi, крім випадкiв вивезення свиней на забiй пiд контролем Головного управлiння Держпродспоживслужби у Львівськiй областi на визначеному ДНПК переробному підприємстві або забiйному пунктi.