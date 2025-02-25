Звідки в Україну прийшла африканська чума свиней

Голова Держпродспоживслужби України Сергій Ткачук розповів у коментарі 24 Каналу, що у 2024 році в Україні, як і в країнах Європи, епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней (АЧС) була складною. За його словами, протягом 2024 року в Україні зареєстровано 85 неблагополучних щодо АЧС пунктів.

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Водночас, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, протягом 2024 року у Європі зареєстровано 6 846 спалахів АЧС. Найбільше спалахів виявлено у:

Польщі – 2 360,

– 2 360, Італії – 1 275,

– 1 275, Литві – 568,

– 568, Німеччині – 526.

Особливістю епізоотичної ситуації щодо АЧС у Європі останніми роками, за словами голови Держпродспоживслужби, є поширення епізоотії на балканські країни, які до цього були благополучними. Це свідчить про те, що пік епізоотії АЧС у Європі ще не пройдено.

Чи вплине розповсюдження АЧС на вартість м'яса

Аналітик Максим Гопка розповів 24 Каналу, що поширення африканської чуми свиней призводить до зменшення поголів'я свиней через високий рівень смертності та необхідність знищення інфікованих тварин для запобігання подальшому поширенню вірусу.

Це може спричинити дефіцит свинини на ринку, що потенційно призведе до зростання цін на свинину та продукти з неї. Однак, на його думку, хвилюватися не потрібно, адже наразі пропозиції вдосталь.

Максим Гопка Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" На 1 лютого 2025 року, поголів'я свиней становить 4,46 мільйона голів, що на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року. 65% від загального поголів'я становлять підприємства. Суттєве зниження відбулося за рахунок військових дій, а саме в Донецькій та Сумській областях. У цих областях поголів'я впало в рази.

Зверніть увагу! Загалом, за словами аналітика, ситуація з АЧС залишається складною як в Україні, так і у світі. Важливо дотримуватися заходів біобезпеки та оперативно реагувати на нові випадки захворювання для мінімізації економічних втрат та збереження поголів'я свиней. Але наразі немає ризиків для українських споживачів щодо суттєвого зниження пропозиції свинини, тож і суттєвих підстав для змін цін саме через спалах АЧС немає.

Як свині інфікуються хворобою

Стосовно шляхів інфікування свиней АЧС, при розслідуванні спалахів на території України здебільшого виявлялось, що збудник хвороби був занесений до домашніх свиней їх власником на взутті, знарядді догляду або з кормами, що були принесені з лісу або з інших об'єктів, де можуть перебувати дикі тварини.

Зараження поголів'я свиней АЧС може відбуватися:

шляхом безпосереднього контакту ;

; через ґрунт , незнезаражені корми, предмети догляду й утримання, транспортні засоби;

, незнезаражені корми, предмети догляду й утримання, транспортні засоби; від диких кабанів , бродячих тварин, птахів та персоналу, що обслуговує;

, бродячих тварин, птахів та персоналу, що обслуговує; при згодовуванні харчових відходів, що містять продукти забою хворих чи інфікованих тварин;

чи інфікованих тварин; при порушенні вимог переміщення тварин із неблагополучних зон.

Сергій Ткачук Голова Держпродспоживслужби України Неможливість або обмеження здійснення регуляції чисельності диких тварин є одним із факторів збільшення випадків АЧС в Україні.

Заборона відстрілу і розповсюдження сказу: як це пов'язано

Крім АЧС доволі велику загрозу для домашніх тварин, які стали частіше контактувати з дикими, становить сказ. За словами Сергія Ткачука, неможливість або обмеження здійснення регуляції чисельності диких тварин є одним із факторів збільшення випадків сказу в Україні. Для профілактики сказу в дикій природі проводиться пероральна вакцинація диких м'ясоїдних тварин проти сказу.

Враховуючи особливості поширення сказу серед диких тварин, заходи з боротьби з ним здійснюються комплексно за рішенням державних надзвичайних протиепізоотичних комісій із залученням різних відомств, серед яких Держпродспоживслужба, органи охорони здоров'я та місцевого самоврядування, місцеві громади, лісові господарства та мисливські об'єднання тощо. Також долучаються волонтерські організації,

– розповідає голова Держпродспоживслужби.

Як держава долає наслідки поширення сказу Ткачук додав, що у 2024 році держава організувала та провела весняну та осінню кампанії з пероральної імунізації (вакцина закладається в їжу) диких м'ясоїдних тварин проти сказу на території 21 області України. Площа, яка піддалася обробітку, склала 250 048 квадратних кілометрів, у тому числі 134 073 обробили двічі. Загалом використали 9 603 048 доз вакцини. Водночас він додав, що власники тварин теж повинні проводити щеплення своєї худоби та дотримуватись заходів безпеки.

Чи передаються людям хвороби тварин через продукти

За словами голови Держпродспоживслужби, людина може інфікуватися збудником сказу від тварини хворої на сказ через:

укус хворої тварини;

подряпину та мікроушкодження шкіри;

потрапляння контамінованої збудником сказу слини на слизові оболонки.

Важливо! Наразі у Держпродспоживслужбі не можуть стверджувати, що при вживанні людиною м'яса від хворої тварини на сказ неможливо заразитися. Тому відомство не радить споживачам купувати продукти тваринного походження в місцях стихійної торгівлі, а також вживати їх без попередньої термічної обробки.