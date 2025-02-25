Откуда в Украину пришла африканская чума свиней

Председатель Госпродпотребслужбы Украины Сергей Ткачук рассказал в комментарии 24 Каналу, что в 2024 году в Украине, как и в странах Европы, эпизоотическая ситуация относительно африканской чумы свиней (АЧС) была сложной. По его словам, в течение 2024 года в Украине зарегистрировано 85 неблагополучных по АЧС пунктов.

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В то же время, по информации Всемирной организации по охране здоровья животных, в течение 2024 года в Европе зарегистрировано 6 846 вспышек АЧС. Больше всего вспышек выявлено в:

Польше – 2 360,

– 2 360, Италии – 1 275,

– 1 275, Литве – 568,

– 568, Германии – 526.

Особенностью эпизоотической ситуации по АЧС в Европе в последние годы, по словам председателя Госпродпотребслужбы, является распространение эпизоотии на балканские страны, которые до этого были благополучными. Это свидетельствует о том, что пик эпизоотии АЧС в Европе еще не пройден.

Повлияет ли распространение АЧС на стоимость мяса

Аналитик Максим Гопка рассказал 24 Каналу, что распространение африканской чумы свиней приводит к уменьшению поголовья свиней из-за высокого уровня смертности и необходимости уничтожения инфицированных животных для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Это может вызвать дефицит свинины на рынке, что потенциально приведет к росту цен на свинину и продукты из нее. Однако, по его мнению, волноваться не нужно, ведь сейчас предложения достаточно.

Максим Гопка Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" На 1 февраля 2025 года, поголовье свиней составляет 4,46 миллиона голов, что на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. 65% от общего поголовья составляют предприятия. Существенное снижение произошло за счет военных действий, а именно в Донецкой и Сумской областях. В этих областях поголовье упало в разы.

Обратите внимание! В целом, по словам аналитика, ситуация с АЧС остается сложной как в Украине, так и в мире. Важно соблюдать меры биобезопасности и оперативно реагировать на новые случаи заболевания для минимизации экономических потерь и сохранения поголовья свиней. Но пока нет рисков для украинских потребителей относительно существенного снижения предложения свинины, поэтому и существенных оснований для изменений цен именно из-за вспышки АЧС нет.

Как свиньи инфицируются болезнью

Относительно путей инфицирования свиней АЧС, при расследовании вспышек на территории Украины чаще всего оказывалось, что возбудитель болезни был занесен к домашним свиньям их владельцем на обуви, орудии ухода или с кормами, что были принесены из леса или из других объектов, где могут находиться дикие животные.

Заражение поголовья свиней АЧС может происходить:

путем непосредственного контакта ;

; через почву , необеззараженные корма, предметы ухода и содержания, транспортные средства;

, необеззараженные корма, предметы ухода и содержания, транспортные средства; от диких кабанов , бродячих животных, птиц и обслуживающего персонала;

, бродячих животных, птиц и обслуживающего персонала; при скармливании пищевых отходов, содержащих продукты забоя больных или инфицированных животных;

или инфицированных животных; при нарушении требований перемещения животных из неблагополучных зон.

Сергей Ткачук Председатель Госпродпотребслужбы Украины Невозможность или ограничение осуществления регуляции численности диких животных является одним из факторов увеличения случаев АЧС в Украине.

Запрет отстрела и распространение бешенства: как это связано

Кроме АЧС довольно большую угрозу для домашних животных, которые стали чаще контактировать с дикими, составляет бешенство. По словам Сергея Ткачука, невозможность или ограничение осуществления регуляции численности диких животных является одним из факторов увеличения случаев бешенства в Украине. Для профилактики бешенства в дикой природе проводится пероральная вакцинация диких плотоядных животных против бешенства.

Учитывая особенности распространения бешенства среди диких животных, меры по борьбе с ним осуществляются комплексно по решению государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий с привлечением различных ведомств, среди которых Госпродпотребслужба, органы здравоохранения и местного самоуправления, местные общины, лесные хозяйства и охотничьи объединения и тому подобное. Также приобщаются волонтерские организации,

– рассказывает председатель Госпродпотребслужбы.

Как государство преодолевает последствия распространения бешенства Ткачук добавил, что в 2024 году государство организовало и провело весеннюю и осеннюю кампании по пероральной иммунизации (вакцина закладывается в пищу) диких плотоядных животных против бешенства на территории 21 области Украины. Площадь, которая подверглась обработке, составила 250 048 квадратных километров, в том числе 134 073 обработали дважды. В общем использовали 9 603 048 доз вакцины. В то же время он добавил, что владельцы животных тоже должны проводить прививки своего скота и соблюдать меры безопасности.

Передаются ли людям болезни животных через продукты

По словам главы Госпродпотребслужбы, человек может заразиться возбудителем бешенства от животного больного бешенством через:

укус больного животного;

царапину и микроповреждение кожи;

попадание контаминированной возбудителем бешенства слюны на слизистые оболочки.

Важно! Сейчас в Госпродпотребслужбе не могут утверждать, что при употреблении человеком мяса от больного животного бешенством невозможно заразиться. Поэтому ведомство не советует потребителям покупать продукты животного происхождения в местах стихийной торговли, а также употреблять их без предварительной термической обработки.