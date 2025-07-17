Враг атаковал автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа. Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, передает 24 Канал.

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Пострадал ли раввин Херсона?

В общине отметили, что автомобиль подвергся прямому попаданию дрона во время движения.

В салоне находились сам раввин и члены его семьи. К счастью, все остались невредимыми. Машина серьезно повреждена спереди.

Насколько поврежден автомобиль раввина: смотрите видео

К слову, дроновая атака 16 июля уничтожила театр-студию "Арабески" в Харькове. Там до своей смерти работал львовский музыкант и актер, который был фронтменом группы "Мертвый Петух" Михаил Барбара.

В ночь на 17 июля россияне массированно атаковали Днепр дронами, в результате чего погиб один человек, еще 5 пострадали.

Возросло количество жертв в результате массированной атаки врага на Черновцы 12 июля. В больнице умер 74-летний Василий Клипич. За его жизнь врачи боролись 5 дней, однако ранения были несовместимы с жизнью.