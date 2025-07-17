Враг атаковал автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа. Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, передает 24 Канал.
Смотрите также Работы на месте удара по "Авроре" в Доброполье завершены: есть жертвы и много пострадавших
Пострадал ли раввин Херсона?
В общине отметили, что автомобиль подвергся прямому попаданию дрона во время движения.
В салоне находились сам раввин и члены его семьи. К счастью, все остались невредимыми. Машина серьезно повреждена спереди.
Насколько поврежден автомобиль раввина: смотрите видео
К слову, дроновая атака 16 июля уничтожила театр-студию "Арабески" в Харькове. Там до своей смерти работал львовский музыкант и актер, который был фронтменом группы "Мертвый Петух" Михаил Барбара.
В ночь на 17 июля россияне массированно атаковали Днепр дронами, в результате чего погиб один человек, еще 5 пострадали.
Возросло количество жертв в результате массированной атаки врага на Черновцы 12 июля. В больнице умер 74-летний Василий Клипич. За его жизнь врачи боролись 5 дней, однако ранения были несовместимы с жизнью.