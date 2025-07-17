Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Сергея Лысака.

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Что известно об атаке на Днепр 17 июля?

Этой ночью враг снова направил на Днепропетровскую область ударные дроны. По информации ВзК, 22 из них защитники неба уничтожили. Однако не обошлось без попаданий агрессора.

В областном центре погиб один человек. Еще 5 пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них – в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший оправляться будет дома,

– рассказал Сергей Лысак.

Также добавил, что в результате российской атаки вспыхнуло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия.

Последствия атаки на Днепр 17.07.2025 / Фото из телеграма Лысака

Чиновник рассказал, что горело и в Днепровском районе. Было громко в Солонянской и Слобожанской общинах. Изуродованы хозяйственная постройка и теплица.

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