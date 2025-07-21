Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинскую православную церковь, которая обнародовала информацию со ссылкой на Игоря Цуркана, исполнительного директора Херсонской лиги социальных работников.

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Что известно об обстреле старейшего храма Херсона?

На кадрах видно выбитые окна, обгоревшие стены и разрушенную крышу здания, которое расположено на территории церкви. В результате попадания деревянные кельи вспыхнули и выгорели дотла.

Россияне обстреляли старейший храм Херсона / Фото Игоря Цуркана

Греко-Софийская церковь – старейший храм в Херсоне, построен в 1780 году, что делает его одним из древнейших сооружений в городе. Указывается, что освящен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Церковь является памятником архитектуры национального значения.

Что известно об обстреле здания театра в Херсоне 21 июля?

После обеда российские военные обстреляли театр в Херсоне. Из-за "прилета" поврежден фасад здания. Пострадавших среди гражданских нет,

– информировали в Херсонской ОГА.

В понедельник, 21 июля, во время артиллерийского обстрела российских военных было повреждено здание театра. Об этом Общественному сообщил главный инженер театра Анатолий Хайнус.

Он сообщил, что был изуродован фасад здания заведения. В частности, российский снаряд попал в колонну, которая расположена на парадной части фасада театра. Также выбиты стекла во входной двери парадной части.

Последствия обстрела / Фото Общественное, Херсонской ОВА