Про це інформує 24 Канал з посиланням на Українську православну церкву, яка оприлюднила інформацію із посиланням на Ігоря Цуркана, виконавчого директора Херсонської ліги соціальних працівників.

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Що відомо про обстріл найстарішого храму Херсона?

На кадрах видно вибиті вікна, обгорілі стіни та зруйнований дах будівлі, яка розташована на території церкви. Внаслідок влучання дерев'яні келії спалахнули й вигоріли вщент.

Росіяни обстріляли найстаріший храм Херсона / Фото Ігоря Цуркана

Греко-Софійська церква – найстаріший храм у Херсоні, збудований у 1780 році, що робить його однією із найдавніших споруд у місті. Вказується, що освячений храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці.

Церква є пам'яткою архітектури національного значення.

Що відомо про обстріл будівлі театру в Херсоні 21 липня?

Після обіду російські військові обстріляли театр у Херсоні. Через "приліт" пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих серед цивільних немає,

– інформували в Херсонській ОВА.

В понеділок, 21 липня, під час артилерійського обстрілу російських військових була пошкоджена будівля театру. Про це Суспільному повідомив головний інженер театру Анатолій Хайнус.

Він повідомив, що було понівечено фасад будівлі закладу. Зокрема, російський снаряд влучив у колону, яка розташована на парадній частині фасаду театру. Також вибиті шибки у вхідних дверях парадної частини.

Наслідки обстрілу / Фото Суспільне, Херсонської ОВА