Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Зеленский осмотрел последствия удара по Киеву
Владимир Зеленский 1 августа прибыл в дом в Святошинском районе, частично разрушенный российской армией. Президент пообщался с жителями и спасателями, которые находились на месте трагедии.
То, что делает Россия, невозможно оправдать. Мы никогда не простим убийств наших людей, этих жестоких ударов,
– отреагировал глава государства.
Президент выразил искренние соболезнования семьям погибших и пообещал, что государство поддержит всех пострадавших.
Изуродованный дом в Киеве после российской атаки / Фото из телеграмма Владимира Зеленского
Отдельно Зеленский поблагодарил спасателей, медиков, полиции и всех, кто помогал в ликвидации последствий удара. Их взаимоподдержку он назвал чрезвычайно важной.
Гарант страны подчеркнул, что Украина продолжит работать над усилением защиты мирного населения.
Напомним, в результате вражеской ракетной атаки по Киеву 31 июля погиб 31 человек, еще 179 пострадали. Попадание произошло прямо в жилой дом. Среди погибших есть дети.