Среди погибших – 5 детей. Самому младшему ребенку было всего 2 годика, передает 24 Канал.

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Кого россияне убили в Киеве 31 июля?

В ту страшную ночь враг забрал жизнь 39-летнего врача-невролога Романа Москаленко. Об этом сообщили в медицинской сети "Добробут", где мужчина проработал 9 лет.

Украинцы потеряли врача Романа Москаленко / Фото "Добробут"

В 2009 году Роман окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца.

Вчера целый день родные, близкие и коллеги Романа надеялись на чудо. Верили, что еще найдется живым, но ночью спасатели достали его тело из-под завалов,

– рассказали в "Добробуте"

Там также отметили, что Роман был очень внимательным и неравнодушным – "к пациентам, к коллегам, к людям".

Оккупанты также убили Виталия Рабощука и его дочь Владу. О потере сообщили в школе японского боевого искусства Nippon Kempo Ukraine, учеником которой был мужчина.

Виталий Рабощук погиб в Киеве / Фото Nippon Kempo Ukraine

До сих пор новость о смерти кажется бессмысленной ошибкой! Невозможно это осознать! Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон,

– написали в организации.

В результате удара по многоэтажке погибла 47-летняя воспитательница Иванковичевского лицея Наталья Анатольевна Гаевая.

Преподавательница лицея погибла вместе с сыновьями и братом / Фото Феодосиевского сельского совета

Вместе с ней не стало ее двух сыновей – 22 и 17 лет. Погиб также и родной брат женщины.

Последним днем в жизни 31 июля стало для патрульной Лилии Степанчук.

Россияне убили патрульную полицейскую Лилию / Фото фейсбук-страница Ивана Выговского

Женщина работала инспектором взвода №2 роты №3 батальона №1 полка №2 (по обслуживанию левого берега) управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции. В ряды полиции Лилия присоединилась в 2017 году.

Искренняя, доброжелательная и преданная своему делу – такой запомнит Лилию Степанчук вся полицейская семья. Она была светлым человеком, которая искренне служила украинскому народу, защищала людей и оставалась верной Присяге до последнего вздоха,

– говорится в сообщении главы Нацполиции.

Захватчики оборвали жизнь 6-летнего Матвея Марченко. Мальчик занимался каратэ в клубе "Сен-Бин" и водными видами спорта в клубе "Бригантина".

Погибший в Киеве Матвей / Фото Украинская федерация каратэ

Матвей был самым младшим в семье. Его два старших брата: 12-летний Лев и 8-летний Михаил тоже занимались каратэ. Тренер мальчика Игорь Ефименко прибыл на место трагедии. Он рассказал, что Матвей как-то подошел к нему и сказал, что хочет побеждать и перегнать своего брата Леву по медалям.

Спасатели достали Матвея еще живого. Его реанимировали в течение двух часов. К сожалению, по дороге в больницу в карете скорой Матвейко умер.