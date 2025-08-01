Самой маленькой жертве было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них – дети. Об этом рассказал президент Зеленский, передает 24 Канал.

Смотрите также "Верна Присяге до последнего вздоха": в Киеве российская ракета унесла жизнь полицейской

Что сказал Зеленский об очередном преступлении России?

Вновь такой подлый удар России показывает, что необходимо дополнительное давление на Москву и санкции. Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее – бить по всему, что позволяет продолжать такие удары,

– подчеркнул глава государства.

Ликвидация последствий на месте удара российской ракеты в Киеве / Фото телеграмм-канал Зеленского

Политик отметил, что очень важно, чтобы мир не умалчивал российские преступления. "Президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят происходящее и осуждают Россию", - добавил Зеленский.

Он также сообщил, что в июле россияне применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "Шахедов", почти 260 ракет разных типов, из них 128 – это баллистика.

К слову, 31 июля россияне ударили по центу Краматорска, частично разрушив пятиэтажный жилой дом. Известно о по меньшей мере трех погибших и 11 пострадавших.